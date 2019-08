KÕNEKA PILDI VARJUKÜLG: millised puudused paljastab Helmede, Ratase ja Repsi ühispilt? 

Alamaa analüüs:

"Kogu see analüüs läheb vales suunas... Rohkem tuleks tähelepanu pöörata taustsüsteemile; mõelda, miks on nii tehtud ja kas saaks kuidagi head nõu anda.

2. Vihmavee ärajuhtimine puudub täiesti (paistab, et on puudu olnud pikemat aega) ning sellise kontruktsiooni puhul hakkab vihm peagi fassaadi kahjustama ning uste-akende vahele vett kogunema. Kõige kiirem töö (peale aknaümbruse katmist)!

3. Akna ja 4 lükandukse paigaldamine täiesti seina tasapinda on küsitav, eriti lükandukse puhul, kus näeme, et uksepakku või liistu ega ääreplekki polegi enam võimalik paigalda ning kasutamise käigus tekib otsene krohvi kahjustus ning ilmselgelt hakkab ilmastik (vihm, lumi jms) vaikselt asja ära sööma.

5. Võimalik, et loomulik pinnas on säärane, et muru lihtsalt ei kasva... ja õue betoneerimine ja kunstmuruga katmine on vähemalt mingigi lahendus. Kindlasti on olulised kõik kalded, äravoolud ja isolatsioonid - loodetavasti on sellega korras, vastasel korral on probleemid vundamendi ja seinte mädanemisega kiirelt käes.

?. Kogu hoone paistab aja jooksul kättesaadavast kraamist tehtud, aga eks nii neid suvemaju Eestis ehitataksegi. Alati on mingi nõks sees, millest tagantjärgi aru ei saa, miks ta nii on tehtud. Nõnda on ka seda katusealust riba raske lahti mõtestada..."

Kommentaariumis leidub veel neid, kes pildilt karjuvaid puudusi viidata oskavad. Näiteks kirjutab üks: "Märgiks veel ära, et viilu (sise)nurgaplekk on lühike. Katusepleki ülekate on ainult 1 kaar (käib kah, aga kindluse mõttes paneks ikka 2), aga ei ole hullu, elektriradikad sisse ja siis läheb müüki kui aastaringselt kasutatava põhihoonena. Nii meil Eestis tehaksegi."



Teine lisab: "Katuseplaatide ülekatted ja pikijätkud on ühe koha peal ehk 4 plaadinurka ühes kohas. Õigem oleks need jaotada, siis ei teki olukorda, kus mõne plaadi külg on liialt üles tõstetud ja on oht läbisajuks või plaadi murdumiseks."



Alamaa võtab rohkelt ka kommentaariumis sõna ning võtab teema kokku: "Teeme nii, et ajapuudusest me selle maja puhul ei räägi. Kogu olukord viitab mitte ajapuudusele, vaid teadmiste, oskuste, kogemuste puudusele. Kahjuks on lihtne tekkima paralleel... või ütleme, et küsimus, kas mitte "peatöövõtja" kogu mentaliteet säärane pole: lendame peale, keerame midagi kokku, küll ta mõnda aega seisab, kõlbab piltigi teha..."