11 head põhjust, miks eelistada virtuaalseid pulmakutseid 

Säästad raha

Kõige ilmsem põhjus, miks paarid e-kutsete poole pöörduvad, on raha kokkuhoid. Paberkutsete puhul kulub raha nii kutse disainimisele, trükkimisele kui postitamisele, kuid e-kutsete saatmine säästab teid sadade eurode suurusest väljaminekust, kuna sageli on teatud mahus kutsete saatmine tasuta.

Kõik kutsed jõuavad kohale

Kas te ikka oled kindlad, kus tädi Aune täpselt elab? Kui vanaema postitatud sünnipäevakaart jõuab postkasti üle aasta, kas saate ikka kindlad olla, et teie pulmakutsed õigeaegselt ja õigele aadressile kohale jõuavad? E-kutsete puhul jäävad need muremõtted ära ning te ei pea kordagi mõtlema, kas kutse ikka jõudis kohale või mitte. Kui saadate e-kutse kogemata valele meiliaadressile, tuleb selle kohta automaatne teade ning saate vea seejärel kohe parandada ning ilma lisakuludeta kutse uuesti saata. Üldjuhul on teil juba olemas enamiku külaliste meiliaadressid, kuid täpsete postiaadresside küsimine on palju suurem töö.

Kiirem tagasiside

Kui teil on plaanis suured pulmad ja külalisi sadades, on oluline saada kõikidelt kutsututelt kiire tagasiside tuleku või peost loobumise kohta. E-kutse puhul jääb ära nädalatepikkune ootamine, kuna kutsutud saavad kohe kutsele vastata ning teile oma tulekust teada anda. Samuti on võimalik näha, kes on kutse avanud ja kes unustanud seda teha, et seejärel mõne aja pärast meeldetuletus saata. Lisaks saate kõikidele kinnitanud külalistele saata näiteks nädala aega enne pidu teate, mis ilm on ees ootamas ja kas on vaja kaasa võtta vihmavari.

Säästad aega

E-kutse loomine ei võta kaua aega ja ka selle saatmiseks kulub vaid paar klikki. Samuti ei ole teil e-kutsete puhul vaja eraldi abilist otsida, et kogu kutsete saatmisega seotud tagasiside kokku arvutada. Nii toimides on teil rohkem aega ning saate tähelepanu mujale suunata.

Püsid järjel

Kui sa oled üks neist, kes alalõpmata unustab oma võtmed koju või telefoni töö juurde, siis ei ole paberkutsete saatmine sinu jaoks. E-kutsete puhul näed arvutist, kellele selle saatnud oled, kes on tulemas ja kes mida sööb, ilma et peaksid selleks sekretäri palkama. Ära riski sellega, et külaliste ja kutsete tohuvabohus järje kaotad.

Iga külaline on kättesaadav

Enam ei leidu vist inimest, kes igapäevaselt erinevates suhtluskanalites kättesaadav ei oleks. Isegi kui teie vanemad sugulased arvutit ei kasuta või meiliaadressi ei oma, saab keegi neile selles abiks olla. Ja alati on teil võimalik nende puhul erand teha ning paberkutse saata. Ära neid siis hiljem unusta oma külaliste nimekirja lisamast.