Prilliraamide salakeel ehk mida paljastab sinu kohta su prillivalik 

Sarvraamidega prillid Lisaks raamide värvile on tähenduslik ka nende kuju. Klassikaliste sarvraamidega prille armastavad kanda loomingulised ja intellektuaalsed persoonid. Sellised prillid jätavad mulje meeldivast ja alati omapärasest kandjast, kes on huvitatud vintaažist ja kunstist.

Lihtsa selge joonega prillid Paljude jaoks on prillidel eelkõige praktiline otstarve. Just sellised prillikandjad valivad lihtsad ja selgejoonelised raamid, sest neile pole oluline prillidega eputamine.

Ka Harry Potter kandis stiilseid ümmargusi prille. Foto: Bartosz Sujkowski/Unsplash

Tugeva ülaraamiga prillid

Ülevalt tugeva ja alt kerge raamiäärega prillid jätavad stiilse ja targa ilme. Need on tõeliselt jõulised raamid ja eelistatud nende poolt, kelle eesmärgiks on elada head elu. See stiil on hea kompromiss julge ja lihtsa vahel – jättes mulje inimesest, kes teab mis ta tahab, kuid samas ei lase oma egol liialt võimust võtta.