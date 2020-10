Nipid Täna on õpetajate päev: vali koolmeistrile tähendusega õied! Helen Serka-Sanchez , eile, 14:19 Jaga: M

GALERII

Päevalill sümboliseerib truudust, sõprust, tugevust ja imetlust. Foto: Zszen John/Pexels

Õpetajate päev on tähtpäev, mis on ellu kutsutud õpetajaameti väärtustamiseks. Kui ka sina tahad oma õpetajat meeles pidada, unusta seekord suur lillekimp, mida õpetajal on keeruline koju viia. Selle asemel kingi hoopis üks tõeliselt kaunis lilleoks, millest mõni kasvab ka usinama lillekasvataja koduõuel.