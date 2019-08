Aianipid: sõstrapõõsad vajavad lõikamist 

Mustal sõstral on kõige viljakamad 3-4 aasta vanused oksad, seega võiks kõik vanemad oksad eemaldada. Vanad oksad tunned ära selle järgi, et nende alumises osas pole lehti ega viljaoksi. Alles tasub põõsal jätta u 20 ilusat oksa. Hinnates põõsast tuleks ka okste kõrvalharusid paarikümne sentimeetrini ära lõigata. Need võivad ebasoodsalt risti kasvada ja põõsa liiga tihedaks muuta. Musta sõstra noored oksad hakkavad kandma teisel aastal.