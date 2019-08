Pulmapidu oma kodus? Vaata inspireerivaid pilte! 

Aastaid teeninud šašlõkinõu ei vandunud alla ka suurema peo puhul. Maitsvaid köögivilju ja vorstikesi grillis peiu onu. Foto: Diana Ruitlane-Rüütli

Pruudi ja peigmehe enda tehtud sildikesed suunasid nii grill-platsile, musi-telki kui ka tualetti. Vajalikud vahendid olid vineerist tahvlid ja kriidivärv. Foto: Diana Ruitlane-Rüütli

Et sääsed ei ründaks olid pruutpaaril külalistele pakkuda nii pleedid kui ka korvike sääskede rünnaku tarbeks – kreemid, pihused ja sidrunilõhnalised küünlad. Foto: Diana Ruitlane-Rüütli

Kolmeliitrine purk ootas, et külalised kirjutaksid paberitükkidele häid soove ja viskaksid need purki. Soovitusi ja soove kogunes purki küllaga. On mida aasta pärast lugeda. Foto: Diana Ruitlane-Rüütli

Aiaväravale kinnitatud paberile joonistatud sildike saabuvatele külalistele, kes võivad olla kindlad, et pole aadressiga eksinud. Foto: Diana Ruitlane-Rüütli

„Kes viib kodus prügi välja?“ – lustakad mängud annavad pulmapeole ikka särtsu juurde. Foto: Diana Ruitlane-Rüütli

Lustimiseks tehti korda ka „vana sõber“ – kiik sai uued istmelauad ja pulmadele kohase tüllist kaunistuse. Foto: Diana Ruitlane-Rüütli