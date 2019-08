Jazzino Hooaja esimene: kodune õunakook ricotta ja mandlitega Blogi Jazzinokitchen , täna, 16:30 Jaga: M

Mida paremat saab olla koogist, mis valminud oma aia õuntest?! Foto: Blogi Jazzinokitchen

Tundub, et sel aastal on ilm õuntega helde olnud ning puud on ubinatest lookas. Jagamegi üht koduse õunakoogi retsepti, kus mahlasust lisamas ricotta ja mandlid ning särtsu andmas kardemon-kaneel.