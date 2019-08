Uudised TARK VANEM | Mida teha, kui laps on ülekaaluline? Allikas: Tarkvanem.ee , täna, 12:26 Jaga: M

Liialdamine energiatihedate toitudega, näiteks maiustuste, pagaritoodete, energiarohkete poolfabrikaatide, magusate kohupiimakreemide ja hommikusöögihelvestega võib olla ülekaalulisuse üks põhjusteks. Foto: Min An/Pexels

Ülekaaluliste ja rasvunud laste arvukus on tõusnud ja see on kahtlemata murettekitav. Liigse kehakaalu probleemil on mitmeid tahke ja on raske öelda, kui suurt osa mängib selles vale toitumine.