Pulma-aastapäev saabumas? 7 ideed, kuidas seda vääriliselt tähistada

Võtke plaani vahva fotosessioon Miks mitte teha sellest iga-aastane traditsioon, et pere suurenemist ja koosoldud aastaid ka piltidele talletada. Leidke fotograaf, kellega hästi klapite ja kaunid ning jäävad mälestuspildid ongi loodud!

Istutage puu

Pole midagi ilusamat, kui siduda see väike tegu oma kauni päevaga. Puud sümboliseerivad igavikku ja eriliselt hästi sobib see tegevus 5. pulma-aastapäeval, mille sümboliks puu ongi. Istutada võib näiteks tammepuu, mis tähistab vastupidavust suhtes, või pihlapuu, mis kaitseb ja hoiab eemal kurjuse. Kasvama panemiseks sobib ka õunapuu, mis on omakorda viljakuse sümboliks.