12 ebatraditsioonilist kohta pulmapeoks 

Telkla on ideaalne võimalus pidada pulmi lausa mitu päeva ilma liigsete kulutusteta. Foto: Jonathan Borba/Unsplash

Pulmad poest väljumata

Selle asemel, et soetada poest asju oma pulma, pea pulmad hoopis poes! Antikvariaadid oma ajastuslike meelolude, koogipoed kreemise romantilisuse ja salongid küllusliku ruumiga on just need, mis muudavad su peo eriliseks.

Foto: Papaioannou Kostas/Unsplash

Külaliskorterist tantsusaal

Airbnb pole mitte vaid suurepärane võimalus majutuda soodsalt ja lahedas kohas, vaid pidada seal ka pulmi! Kindlasti informeeri sellest oma võõrustajat ette ja pigem kaalu üürimaju ja -kortereid väiksema seltskonna puhul, näiteks perekeskseteks pulmadeks.

Kogu lõbu lõbustuspargis

Lõbustuspargis pulmade korraldamine on kui garantii, et tegevust jätkub pikaks õhtuks. Kas pole mitte romantiline karussellil tiirelda või armsamale kaisukaru võita? Tulisema temperamendiga külalised saavad kihutada Ameerika mägedel või elada end välja põrkeautodel. Igatahes on lisaks lõbule kindel, et sa ei pea panustama koha dekoreerimisse, sest särav valgustus ja värviküllased atraktsioonid lisavad just parasjagu peomeeleolu.

Kas pole mitte romantiline karussellil tiirelda või armsamale kaisukaru võita? Foto: Sept Commercial/Unsplash

Pulmad kinolinal

Filmisõprade ainuõige valik on korraldada pulmad kinos. Otsi selleks väiksemate linnade saale, mis ei tööta alaliselt, kuid omavad vajalikku tehnikat või sõitke ühes autodega välikinno. Suure ekraaniga ruumis on kindel, et külaliste pilk peatub kaadritel teie lapsepõlvedest ja tutvumisajast. Lase neil seda ennastunustavalt nautida paismaisi praksumise rütmis!