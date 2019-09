Põhitõed selgeks: nii liikleb kooliminev laps ohutult! 

Leidke lapse kooliteel kohad, mis on kõige turvalisemad tee ületamiseks. Kui foori või ülekäigurada ei ole, valige tee ületamiseks koht, kus nähtavus on mõlemas suunas hea (pimeda ajal valgustatud) ja kus ka sõidukijuhil on lihtsam last märgata.

Selgita lapsele, et tee ääres parkivate sõidukite või puude ja põõsaste varjust on ohtlik teed ületada, sest autojuht ei pruugi last näha. Samuti on oluline rääkida, et mitte autodel pole „silmad“, vaid sõidukijuht peab last pilguga märkama.

Ühistranspordiga liigeldes selgita lapsele, mis number bussi või trammiga saab koju sõita, kuidas siseneda ja väljuda, kuidas käituda ühistranspordis. Arutage koos, miks on oluline ühistranspordis kusagilt kinni hoida. Kui bussi istekohtadel on olemas turvavööd, selgita lapsele, miks tuleb need sõidu ajaks kinnitada.