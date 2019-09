4 veenvat põhjust, miks koostada oma pulmakülalistele kinginimekiri 

Kui üldjuhul on traditsiooniks saanud, et pruutpaarile kingitakse erineva panusega ümbrik näiteks oma kodu soetamiseks või mesinädalatele sõitmiseks, siis kinginimekiri annab teile võimaluse välja valida just esemed, mida endaga pulmapäevast abiellu kaasa viia. See annab ka külalistele kindlust, et nad kingivad teile just selle eseme, mida ootate.

Parim kingitus on see, mis:

• on ajatu ning kestab kaua

• sobitub teie elustiili

• leiab igapäevaselt kasutust

• on valmistaud just teie kahe jaoks



Kinginimekirja saate koostada näiteks:

• www.gifthero.com

• www.thingstogetme.com

• www.wishlistr.com

• www.tkmgroup.ee/kinginimekiri



Olenevalt sellest, millisel lehel oma kinginimekirja koostate, saate lisada näiteks veebilehe, kust seda osta saab, foto, milline see ese välja näeb, märkmeid näiteks värvi ja suuruse kohta või koguni selle, mitut eset soovite. Külalised saavad omalt poolt ära märkida, millise kingituse nad on valinud, et keegi sama soovi ei kordaks.



Kui kinginimekiri on valmis saanud, saatke info selle kohta oma peokülalistele, et iga külaline saaks valida just talle sobiva kingituse. Ja mis peamine, saate pulmadeks kingitused, mis kõik teie järgnevas kooselus kasutust leiavad!