PULMATÕOTUSED: kuidas ise vannet kirjutada ja mida kokku lubada? 

Pulmatõotusi valides või kirjutama hakates pööra esmalt tähelepanu pulmastiilile, millisena oma päeva näed. On see traditsiooniline või modernne? Kas eelistad romantilist või argist tõotust? Kui oluliseks pead lisada midagi isiklikku ja kirjutada vanne ise?

Leia endale sobiv vanne Mida rohkem erinevaid tõotusi loete, seda enam selgineb ka teie arusaam teile meelepärasest tõotusest. Mõnes religioonis on kombeks kasutada vaid üldtuntud vandeid, teised on vabamad lubama sul improviseerida. Tutvu nii oma päritolu veendumustega kui palu lugemiseks võimalikult paljude sõprade ja sugulaste pulmatõotusi.

Kirjuta oma pulmatõotus ise! Personaalsete vannete lausumine on aina populaarsust koguv trend, kuid paljudel paaridel puudub nägemus, millest alustada. Kuigi ise oma lubaduste kirjapanemine võib näida hirmuäratav, pole see tegelikult sugugi nii keeruline. Tee sellega algust juba täna!

Romantiline või armsalt humoorikas

Pulmatõotused võivad olla lühikesed ja armsad või pikad ja emotsionaalsed. Mõned vanded panevad külalisi naerma, samal ajal on teised pisarakiskujad. Kui sa otsustad minna esimese teed, kasuta mõtteid, mis iseloomustavad teid paarina ning teie mõlema kirgi ja hobisid. Näiteks: ma luban, et meie kassidel on alati toit ees; armastan sind meie kõikides tennisevõitudes ja ka neil harvadel hetkedel, kui kaotame; järgnen sulle kõikjale, ka prügikasti välja viima.

Siiski tasub huumoriga veidi piiri pidada, sest sa ei taha, et tegelik mõte millegi sügavatähendusliku tõotamisest ja üksteisele pühendumisest seetõttu kaotsi läheks. Küll võid jätta mõned read vaid oma väljavalitule kõrva sosistamiseks, mis on kõige isiklikumad või ka veidi kelmikad kõigi ees välja ütlemiseks.