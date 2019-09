Õige hooga kooliaastale vastu: 5 asja, mis su töölaua korras hoiavad! 

1. Nägupidi tuttavad raamatud

Seda, kui palju eestlane tegelikult raamatuid loeb, ei oska vist keegi öelda. Küll on selge see, et ta neid omale koju soetab, ja ikka köidete ning sarjade viisi! Niisiis pole imestada, kui ühel hetkel riiulipinnad otsa saavad ja peab mõne oma kätega juurde valmistama. Et aga vahelduseks näidata peale raamatuselgade ka kauneid esikaasi, nokitse valmis just selline raamatukandja!