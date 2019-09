Anne Veski: "Laias laastus on kõik mehed ja naised ühesugused - võtad järgmise, ikka samad probleemid!" 

Miljonite lemmik lauljanna Anne Veski (63) tundub praegu laineharjal sõitvat nii kodumaal kui ka mujal. Popdiiva tunnistab, et on tõesti head ajad. «Eks see sõltu sellest, kuidas oma tööd teed. Mingil määral käib see muidugi lainetena –

kui saad populaarseks, särad esimese kümnendi hommikust õhtuni. Seejärel tuleb väike rahunemine, mis muidugi ei tähenda, et sa kuhugi kaod. Elu annab siis uue tõusu ja uued võimalused. Ma ütleks, et meil on praegu juba selline teine või kolmas laine,» räägib naine avatult.