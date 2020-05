12 head põhjust, miks eelistada liiklusvahendina jalgratast

Kõik ei tee juhilube ning auto ostmise, kindlustamise ja hooldamise kulud on paljudele inimestele kättesaamatud. Peaaegu kõik saavad endale lubada mingit tüüpi jalgratast. Lisaks on jalgratas kõige kuluefektiivsem transport peale jalutamise.

Uuringud näitavad, et jalgratturid on tervislikumad, produktiivsemad ja vajavad vähem vaba aega töölt. Seetõttu on enamik tööandjaid innukad majutama töötajate jalgrattaid. Tervislikud töötajad on rõõmsamad ja see tagab ka parema lõpptulemuse.