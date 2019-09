HOROSKOOP | Vaata järele, mida toob septembrikuu sinu tähemärgile! 

SKORPION (24.10–22.11)

Armastus ronib sisse ustest ja akendest! Aeg selleks on küps, nii et ole parem valmis. Nüüd on see aeg aastast, kus saad tunda, et sinu soove toetab kõrgem jõud. Ole täpne ja tea, mida ja milleks soovid, sest vaid läbimõeldud sihid saavad lisatuule tiibadesse.



AMBUR (23.11–21.12)

Nüüd on aeg oma karjääriga tipu poole suunduda, kuid selleks tuleb sihikindlalt vaeva näha! Kas sa teed oma tööd südamega? Kas sa pingutad? Kui mitte, siis võta aega, et pidada plaani ja astuda kohe esimesed sammud. Parim hetk selleks on just nüüd – sa oled seda väärt!



KALJUKITS (22.12–20.01)

Eesmärgid seatud? Ega sa töösihte unustanud? Tead, mida tahad? Siis astu selle nimel iga päev samme ja näed, kuidas unistused hakkavad ka ise sinu poole liikuma. Kui vajad puhkust, mine loodusesse, ja siis pane täiega edasi!



VEEVALAJA (21.01–19.02)

Oled hästi õppinud ja tööl säranud, kuid nüüd on aeg panustada sinna täisenergia, et peagi võtta vastu teenitud tunnustus. Jälgi kogu aeg, et teeksid

iseenda jaoks õiget asja, sea suunda ja jätka samamoodi – ikka võimsalt!



KALAD (20.02–20.03)

Armastus õitseb sinu sees ja ümber, tunned, et oled armastatud ja hoitud. Luba

see tunne sügavale enda sisse. Kõik mured lahenevad, kui usaldad ennast ja teisi! Kui vajad lisafinantse, siis tea, et lähedastelt saad alati abi. Siiski ära selle peale looda, tekita hoopis tööga endale tagala.



JÄÄR (21.03–20.04)

Naera, naudi, ela – sel kuul ootab sind vilgas sotsiaalelu! Emotsioonid on tasakaalus, tervis suurepärane, elu kui lill. Kasuta universumi jõud ära ja mõtle, mida sa elus praegu kõige rohkem soovid. Vii see just nüüd ellu!



SÕNN (21.04–21.05)

Tuleb väljakutsete kuu. Kui tunned, et toetust on vähe, võta mõni hetk iseendale ja küsi, mida sa tegelikult selles olukorras soovid. Tea, et tähtede seatud testid ja eksamid elus on selleks, et suunata sind arenema.



KAKSIKUD (22.05–21.06)

Sel kuul võta julgelt vastu tugi, mida sulle pakutakse – see aitab sind edasi nii isiklikus elus kui ka tööl. Pere võib olla julgelt praegu esikohal, leia aga aega ka iseendale. Kui vahepeal tundub raske, siis tea, et oled kõrgemalt kogu aeg toetatud, kuni tegutsed oma sisetunde järgi.



VÄHK (22.06–23.07)

Võid sattuda rahalisse kitsikusse, kuid kasuta nüüd oma tagavara. Edaspidiseks aga tee plaan, kuidas veel rohkem koguda ja investeerida. Proovides teha oma lähedasi õnnelikuks, mõtle, mis on sinu motiiv selles. Sinu õnn algab siiski sinu seest!



LÕVI (24.07–23.08)

Kõik need õppe tunnid, mille oled kõrvale pannud, tuleb nüüd ikka ära õppida! Loe raamatuid, vestle endast targematega – su mõtete avardumine on väga soositud. Sinu energiatase ja meeleseisundki toetavad uusi tõdesid. Naudi, et

suudad ja oskad viia end elus edasi!



Mõtle sellele, ja su elu muutub paremaks!