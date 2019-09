Need meistriteosed löövad su külalised pahviks! 5 põnevat ideed pulmatordiks 

Traditsiooniline pulmatort Traditsiooniline pulmatort on üldjuhul mitmekorruseline või kihiline biskviidi ja kreemiga valmistatud kook, kus ülemised osad on väiksemad kui alumised. Valge, triibuline või suisa must martsipanikiht on aga eksitav - koogid võivad seest olla hoopis teist värvi. Olenevalt stiilist tuleb valida ka kaunistused.

Naked ehk alasti tort

Teine võimalus on jätta klassikaline kihiline biskviiditort ilma katteta. Kergelt viimistlemata mulje jättev kook näeb sellest hoolimata kaunis välja. Kaunista seda puuviljade või lilledega.



"Juustukook"

Siin ei mõelda mitte Manhattani juustukooki, vaid kooki, mis on tehtud juustukeradest. Magusast mitte lugu pidav paar saab sellise hõrgutisega edukalt oma maitset demonstreerida. Ettevaatust lahtilõikamisel!



Maalitud tort

See on juba kunstiteos ja selle valmistajal peab kindlasti hea käsi olema. Toiduvärvidega kaunistatud kook võib välja näha nagu impressionistlik maal. Oleks rahakott vaid piisavalt paks!



Maiustuste torn

Seda saab teha nii makroonidest, profitroolidest, tavalistest koogitükkidest või pulgakookidest, aga ka sõõrikutest või muffinitest. Ole ainult tegija ning lao kõik piisavalt ilusaks torniks ning maiustama asudes meenub jenga mäng, kus ei tohi torni ümber ajada.



PS! Lisaks kuldsele on must värv pulmade juures järjest enam populaarsust kogumas. Süsimusta ja selle erinevaid toone näeb nii tortide kui ka peokaunistuste juures!