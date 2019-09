5 nippi, kuidas harjutada laps tervislikult toituma 

1. Muuda lapse taldrik värvikirevaks ja põnevaks. „Püüan vaadata, et poja taldrikul oleks erinevaid värve ja mõnikord ka grupeerin neid – värvikirev toit meelitab teda ka paremini sööma. Teatud vanuses võib juhtuda, et laps välistab näiteks kõik rohelised maitsed, aga sellest hoolimata võiks talle neid jätkuvalt taldrikule tõsta.“

2. Paku lapsele erinevaid toidugruppe. „Pakun lapsele erinevaid maitseid – tahan, et ta harjuks eri toitudega ja vähemasti prooviks kõike! Oluline on, et lapse toidulaud oleks mitmekesine, et laps saaks kätte kõik vajalikud toitaineid. Meie pere viimase aja lemmikuks on kaunviljad, panen neid paljudesse toitudesse. Näiteks kikerherned on minu lapse lemmikud.“