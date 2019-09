Eksootilise mekiga küpsetis: rukkipõhjal nektariini-sinihallitusjuustupirukas 

Imemaitsvaid ja mahlaseid virsikuid-nektariine leiab näiteks Balti jaama turult Tallinnas ja Kvartali keskuse toidupoe vastast Tartust. Nende lettide kraam tuuakse otse Lõuna-Euroopast, kus viljad on saanud päikese käes küpseda ning seda päikest on tõepoolest ka maitses tunda.



Kui sa suurim sinihallitusjuustu sõber ei ole, siis katseta algul mahedama variandiga, mille pakil on kirjas dolce. Võid katsetada ka valge- ja sinihallitusjuustu segujuustuga, kus valgel juustul on veidi siniseid träpse sees - see on samuti mahedama mekiga kui klassikaline sinihallitusjuust.