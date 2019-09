Pulmakleidi spikker! Millist kaelust eelistada? 

V-kaelus paljastab seksikalt kaela ja dekoltee. See sobib paljudele kehatüüpidele, muutes need visuaalselt saledamaks. Samas võiksid seda kaelusetüüpi vältida väiksema rinnaga pruudid, sest see muudab rinna veelgi lamedamaks. Enamasti on V-kaelusega kleitidel õlapaelad või pikad varrukad.