Pulmakleitide disainer: eritellimusel tehtud kleit ei pruugi tulla kallim salongist ostetust 

Esialgu võib tunduda pulmakleidi hankimine üsna lihtsana. Pulmade planeerimise virvarris kipub see osutuma oodatust keerulisemaks, sest just selle õige leidmine valmiskleitide hulgast ei pruugigi olla nii lihtne. Seda eriti juhul, kui on oma kindel soov ja ettekujutus, milline nii tähtsal päeval kantav kleit peaks välja nägema. „Kui pulmadeni on piisavalt aega, võib julgelt kaaluda mõtet lasta pruutkleit õmmelda. Ei maksa arvata, et õmbleja juures eritellimusel tehtud kleit võib osutuda oluliselt kallimaks salongi valmiskleidist. Pigem on siinkohal tegu isiklike eelistuste ja sooviga, kleidi valmimise protsessist osa saada,“ selgitab Marika.