SUUR GALERII | Helge kodu Haapsalus võlub isetegemisrõõmu ja külalislahkusega 

Sõidame päikesepaistelises Haapsalus vaiksesse eramajade rajoonis asuvasse aeda, kus esimesena tervitab meid rõõmus labrador Hiro. Peagi on ka pererahvas Gina (41), Margus (43) ja pesamuna Mikk Metssalu (3,5) meid vastu võtmas. Astume sisse paraaduksest ja satume ehitustandrile, kus valmimas uus duširuum saunaga. Pereisa naljatleb, et ehk peaks tulema hoopis hiljem nende kodust lugu tegema, sest kõik on alles pooleli.



«Remonti tuleb võtta mõnuga,» selgitab Gina, miks nad pole kiirustanud. «Oleme otsustanud, et me ei toimeta siin nii, et isu kadunud. Vahepeal ka puhkame,» avab Haapsalu kolledžis õppejõuna töötav perenaine nende eluterved vaated. Gina ja Marguse käes lippab töö siiski uskumatu kiirusega, sest alles kuu varem oli seal olnud vana garaaž ja vannituba. Nüüd plaanib naine juba plaatimistöid, mille kavatseb ise ette võtta.



Tallinnast Haapsallu

«Ostsime selle maja 2015. aasta märtsis, seega sai sel aastal siin täis viies suvi. Esimesel suvel ei teinud me muud, kui lõhkusime maha mõne seina ja ukse,» meenutab meile majatuuri tegev Gina. Tegelikult algas Metssalude pereelu hoopis Tallinnas, kust koliti Haapsallu, kui vanim laps Kaarel (17) esimesse klassi läks ja Anni (15) oli alles lasteaialaps. Gina tunnistab muiates, et nad lihtsalt ei suutnud Tallinnas ühtegi sobivat kooli valida, kuid väikelinnas tundus see lihtsam. Peale selle on Margus Haapsalust pärit ja just samal ajal jäi tema vanemate korter tühjaks, sest nad olid kolinud suvilast ümberehitatud majja. Seega tundus perele ideaalne hetk pealinnast ära tulla. Marguse konsultanditöö puhul ei ole asukoht oluline ja Gina oli valmis uues linnas otsast alustama. Nüüd leiavad nad, et Haapsallu kolimine oli nende elu parim otsus.



Männilaudis ja 50 ust

«Maja vaatama tulles nägin mina selles kohe potentsiaali, kuigi iga sentimeeter

oli männilauaga kaetud ja maja täis pisikesi tube. Lähedased väga kahtlesid meie valikus. Ämm ikka muretses, kuhu tema lapsed elama tulevad. Eks selline saunainterjöör oli maja ehitamise aja, 1980ndate lõpu ihalus. Võib-olla vaatavad meie lapsed peagi peast kinni hoides praeguseid poppe valgeid sisekujundusi,» naerab pereema.



Ehitajad soovitasid valida lihtsama variandi ja katta seinad kipsplaadiga. Ginale see idee ei meeldinud ja ta jäi otsuse juurde seinad ning laed üle värvida. «Enam ma arvet pole suutnud pidada, kui palju valget värvi on kulunud, aga see peaks olema umbes 200 liitrit,» arvutab ta. Neljaliikmeline pere kolis kohe sisse ja hakkas toahaaval remonti tegema. Ülemisel korrusel, kus on magamistoad, värviti seinas olev tapeet üle ja laed valgeks, et kiiresti valmis

saada. All hakati aga vaheseinu lammutama, sest majas oli palju väikeseid ruume ja uksi. «Koos kõrvalhoonega oli elamises üle 50 ukse, millest paarkümmend seisab nüüd keldris. Uksi, mida meisterdamiseks ära kasutada,

meil jagub. Ühest olen teinud näiteks voodi peatsi oma ämmale,» sõnab Gina, kes armastab puutööd.



Protsessi tuleb nautida

Maja renoveerimistööde jaoks ei ole pere laenu võtnud ehk kõik tööd tehakse ära omas tempos. «Samal suvel, kui majja kolisime, jäin ma Mikku ootama. Siis tekkis korraks tunne, et kõik on vaja kiiresti valmis teha. Nüüd võtame jälle rahulikult. See on hea, et meil on rohkem olnud aega mõelda ja mõtteid koguda. Tegelikult on vähemalt pool remondist veel ees, sest tegemist vajavad

teise korruse magamistoad, majale tuleb panna välissoojustus ja korrastada

fassaad,» sõnab naine. Oma kodus ringi vaadates ja pildistamise jaoks asju sättides tõdeb ta, et ega tal enne suurt huvi sisekujunduse vastu olnudki. See on tekkinud alles nüüd, kus tuleb oma käe järgi sättida peaaegu 200 m2 elamispinda.



Korrastamist vajava maja ja krundi suurus olid ka üheks põhjuseks, miks kinnistu seitse aastat ostjat ootas. Gina ja Margus olid piisavalt julged, et see

ära osta ja korda teha. Praegu on kodus mõnusalt ruumi, et mõlemad saaksid oma hobidega tegeleda: Gina keldris puutööga ja Margus kõrvalhoones motoharrastusega. Samas tõdeb naine, et ega nad sellest kohast liigselt kinni hoia, nii et kui lapsed on juba piisavalt suured, et oma elu peale minna, ei kõhkle nad ära kolida.



Kirg puidutöö vastu

Gina suur kirg on puutöö, mis sai alguse mööbli restaureerimiskursustelt Haapsalu kutsehariduskeskuses, kuhu ta läks pärast kolimist õppima. See oli varasemalt kaubanduses töötanud naisele täiesti uus eriala. «Tänu nendele kursustele sain ma hiljem ka Haapsalu kolledžisse tööle. Olin just kirjutanud lahkumisavalduse spordipoe juhataja kohalt, kui paar tundi hiljem pakuti mulle koolis koordinaatorina tööd. See oli täielik juhus! Keegi peale minu abikaasa ja

endise ülemuse minu poetöölt lahkumisest ei teadnud,» räägib Gina tööalasest

kannapöördest. Pereema tõdeb, et akadeemiline karjäär sobib talle. Tegemist on tema unistuste ametiga: tore väike kollektiiv ja rutiinivaba töö. Peale selle tuleb igal aastal õppima 15 lahedat inimest, kellel on temaga sama kirg disaini ja käsitöö vastu.



Isikupärane maja

Inspiratsiooni on Gina sisekujunduses ammutanud Pinterestist ja Instagramist, kuid vana maja seab siiski oma piirid. «Üks ühele Pinteresti ideid siin teostada ei saa, vaid peame arvestama, mida on majas võimalik teha. Mõnes mõttes on ehk isegi lihtsam vana maja kujundada, sest millestki pole kahju loobuda. Loomulikult on täiesti uues majas võimalusi rohkem, kuid mulle väljakutsed

meeldivad. Oleme püüdnud tekitada siia võimalikult palju avarust, jättes alles ainult kandvad seinad. Oleksin tahtnud isegi veel rohkem seinu maha võtta, aga siis ütleb pere ratsionaalsem pool, et nii kukub maja kokku,» sõnab ta kelmikalt.



Nende kodu arengut nähes on ka sõpradele hakanud meeldima vanemad majad. Neid korrastades saab kõik vaid ilusamaks minna. Kindlasti on palju väärt ka isikupära, mis vana majaga kaasa tuleb. Loomulikult on sellise projekti puhul vaja väga palju kannatlikkust, rohkem kui uue maja ehitamisel.



Midagi ära ei visata

Kuna Ginal on puu- ja restaureerimistöö käpas, siis enamik selle maja mööblist on kas enda tehtud või taaskasutatud. Poest on ostetud ainult mõni Ikea kapp ja diivan. «Käin alati lahtiste silmadega ringi. Olen prügikasti kõrvalt kaasa võtnud toolid, mille olen pärast algusest lõpuni korda teinud. Samuti olen pere- ja sõprade ringist saanud erinevaid esemeid, rääkimata sotsiaalmeediagruppidest,» peab Gina mööblituunimisoskust heaks võimaluseks raha kokku hoida. Mõni mööbliese ei vajagi rohkem tööd kui oskuslik värvimine ja peitsimine, näiteks Marguse õe garaažist päästetud vana vitriinkapp või elutoa diivanilaud, mille omanik oleks prügikasti viinud. Üks viimaseid töid on teisele korrusele viiva trepi remont.



Kõpitsemist vajav teine korrus

Ülemisel korrusel asuvad pere magamistoad, mis värviti sisse kolides kiirelt üle. Pere suuremad lapsed Anni ja Kaarel said ise endale toa ning selle värvilahenduse valida. «Kui Kaarli tumedates värvides tuba on talle endiselt

sobiv, siis Anni polnud enda omaga enam rahul. Neli aastat tagasi valitud roosa-valge kombinatsioon sai vahetatud sel suvel rohelise-valge vastu,» vaatab Gina teisel korrusel ringi. Ka Mikul on oma vahva tuba, mis sai suurem, kui see algselt oli, sest selle kõrval asuv rõdu hakkas lekkima. «Kuna rõdu põrand vajas kapitaalseid parandustöid, tõstsime selle käigus toa seina edasi ehk Miku tuba sai ruumi juurde ja rõdu läks väiksemaks. See oli hea otsus, sest see rõdu meil väga palju kasutamist ei leia,» räägib ema. Toa rõdult on hea ülevaade suurele õuele, kus kasvamas õunapuud. Nende all on ka tore mängumaja koos mudaköögiga, mis kutsuvad lustima.



Piparmündilõhnane köök

Pärast ringkäiku majas istume kööki söögilaua taha, kus auramas kann piparmünditeega. Peale pere mahuvad Gina tehtud suure söögilaua taha ka

külalised, keda siin majas käib tihti. «Lisaks Haapsalus tekkinud sõpruskonnale

käivad meil sageli külas ka Tallinna sõbrad, keda näeme nüüd isegi tihemini kui kunagi pealinnas elades. Suvel ööbib peaaegu igal nädalavahetusel keegi saunamaja külalistetubades,» ütleb naine. Külalislahkust on Metssalude kodus tõesti küllaga, nii lahkume sealt meiegi kotitäie õunte ja toreda tutvuse võrra rikkamana.