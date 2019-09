VIDEO | Igale külalisele oma koht ehk Lauaplaani koostamise ABC 

Kõigepealt peate teadma, mitu külalist pulmapeole saabub, mitu lauda on ja kuidas need ruumis paiknevad. Selle järgi saab laudu ja inimesi siia-sinna paigutada. Kõige lihtsam variant on kasutada erineva suurusega kleebisega märkmepabereid, siis saad lihtsalt muudatusi teha.