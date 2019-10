Spetsialist annab nõu: tervita langenud puulehti õige rehaga!

Kergus hõlbustab tööd

Pole saladus, et mida kergem reha, seda vähem väsitab see tööd tehes käsi. Seetõttu püüavad ka tootjad uusi mudeleid järjest kergemaks teha, kasutades süsinikterast ning tugevat ja elastset plasti, mis peale kergema kaalu ei lase ka okstel ega lehtedel nii palju reha külge takerduda. Tänapäevaste vastupidavate materjalide kasutamine on muutnud ka vana arusaama, et aastaid kestev tööriist on raske või rauast. Fiskarsil on lausa spetsiaalselt naistele mõeldud tootesari Light. See valge värvi järgi eristatav tooteseeria on tehtud eriti kergest alumiiniumist ja rehad on mõõdult veidi väiksemad kui tavavaliku tööriistad –

ikka seepärast, et riisumine oleks mugav kõigile!



Milline vars valida?

Kui oled leidnud endale sobiva rehapea, on sama oluline valida ka õige vars. Tänapäeval on levinud klassikalised puit-, plastvarred ja plastkattega alumiiniumvarred. Kuigi varre valik sõltub paljuski töö iseloomust, on igaühel

neist omad plussid.



Puitvarred

+ Käes mõnusalt soojad.

+ Tugevad ja mugavad.



Alumiiniumvarred

+ Kerged.

+ Vastupidavad.

+ Mitmed tootjad on loonud ergonoomilisi, kergelt kumeraid tilgakujulisi rehavarsi, mis võimaldavad töötada sirgema seljaga ja väsitavad seetõttu vähem.

+ Võimalik on valida teleskoopvars, mille pikkust saab vastavalt kasutaja kasvule reguleerida.



Püstises asendis riisumiseks ja suurema ulatusega töö tegemiseks on tark valida pikem rehavars. Seevastu mullatöödeks ning rohimise ja kõplamise iseloomuga tööde jaoks on mõistlik soetada lühem vars, mis on keha lähedal ja aitab tõhusamalt rehitseda. Nüüdisaegsetel tootjatel on ka mitu-ühes-valik, mis tähendab, et ühele varrele saab kinnitada vindi, kruvi või klambriga eri otstarbega päid: rehasid, kobestajaid, kõplaid ja muid aiatööriistu. See on pluss, sest hoiab kokku raha ja säästab kuuris ka ruumi, kuna iga toote jaoks ei pea eraldi vart olema.



Hoia oma reha!

Kuigi moodne tehnoloogia muudab rehad elastsemaks ja vastupidavamaks, kui need eales on olnud, võivad need siiski katki minna. Reeglina on see tingitud liigse jõu ja nende valel otstarbel kasutamisest. Et vältida kaalult kerge varre murdumist, piide purunemist või väändumist, tasub kasutada reha mõistlikult, nii nagu ette nähtud.



Sama oluline on hoolitseda reha eest ka pärast töötegemist – see tuleb prahist puhastada ja enne hoiustamist puhtaks pesta. Selline korrapärane hool näitab varakult kätte ka reha puudused. Kui märkad, et piid ei ole piisavalt elastsed või mõni on suisa murdunud, samuti kui varre ja pea ühenduskoht logiseb või on kulunud, tasub üks komponentidest välja vahetada.



Osa tootjaid annab oma rehadele lausa 25aastase garantii. Seega, tööriista hoolsalt hoides võibki see vähemalt nii kaua vastu pidada. Küll võib rehavahetus vahel olla enesetunde küsimus, kui ostma õhutab uue ja uuendusliku mudeli turule tulek. Eks seegi ole mõistetav, sest viisaka väljanägemisega abilisega läheb töö libedamalt kui vana, luitunud ja logisevaga!