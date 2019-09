Nipid KOGEMUSLUGU | Pulmad 2500 euroga! Kuidas me seda tegime? Laura Karro , täna, 13:26 Jaga: M

Meie pulmad olid juba aastaid tagasi, ent põnevaimad elamused sellest päevast on ikka meeles. Oli väike ringreis külalistega, jäätisepaus Tabasalu pangal ja piknik peopaigas, pärast kerget seenevihma.Imetore päev sai teoks tänu paljudele abikätele ja ei läinud kole palju maksmagi. Ka kingituste osas olid külalised helded, nii et kokkuvõttes saime pulmapeole kulunud summa peaaegu topelt tagasi. Nii saimegi lubada endale ka väikese pulmareisi. Miinuseks oli see, et ise pidi paljud asjad organiseerima, aga seda võib võtta samas ka kui plussi.Isetehtud kutsed Ostsin paberipoest pruunikat tooni kartongist toorikud ja hallikat kalkat, millele printisin kutse teksti. Kutse esiküljele trükkisin kartulitempliga pildi. Lõikasin suure kartuli pooleks ja uuristasin välja tantsupaari. Paljudele saatsin kutsed tavalise postiga, seega oli postmarkide ostmine üks kulukamaid ettevõtmisi.