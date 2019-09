Põhjalik õpetus, kuidas luua oma pulmade koduleht! 

Kui olete otsustanud teha registreerimise rabas, märkige kindlasti juurde täpse asukohaga kaart või lisage soovitusi Waze’i või Google Mapsi kasutamiseks. Kui registreerimine ja pidu leiavad aset linnas, märkige juurde parkimise või ühistranspordiga kohalejõudmise info .

Kui te oma külalistele majutust ei paku, kuid pidu kestab südaööni või kauemgi, soovitage neile lähedal asuvaid majutusvõimalusi või pakkuge transporti, et kõik turvaliselt öömajale saaksid. Kui pakute transporti ka kohalejõudmiseks, lisage kõik detailid ka selle kohta, kust ja mis kell pulmabuss stardib ning kas vajalik on eelnev kinnitus.

Samuti tasuks külalistele koostada kinginimekiri, mille seast saab iga külaline endale valida sobivaimas hinnaskaalas kingituse. Loe kinginimekirja koostamise kohta lähemalt SIIT.

Lisage põnevat infot teie suhte kohta

Et teie pulmaleht ei oleks ainult formaalsus, lisage sinna toredaid lugusid näiteks selle kohta, kus ja kuidas te tutvusite või kihlusite, mida toredat koos teete või kuhu reisinud olete. Lisage kindlasti ka pilte!



Pärast pulmapidu

Kui pulmapidu peetud, saate oma kodulehel kõiki külalisi tänada ning edastada neile lingi fotode ja/või videoga, et ka nemad saaksid seda kaunist sündmust enda jaoks veel kord jäädvustada.

Kodulehe turvalisus

Et info teie privaatsest peost ei satuks kolmandate isikute kätte, kaitske oma kodulehte parooliga, mida jagate vaid peoga seotud inimestega.

