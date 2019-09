LUUBI ALL | Väekas kaerahelves täidab kõhtu ning hoiab ka naha kauni! 

Kaeraliike on mitu, kuid enam levinud kultuurvili on harilik kaer (Arena sativa), mida on Euroopas kasvatatud juba üle 3500 aasta. Kaerast valmistatakse kaerajahu, -kliisid ja -helbeid. Neile, kes otsivad alternatiive piimatoodetele, on hea lahendus kaerapiim ja -koor. Kõige enam tehakse kaerahelvestest siiski putru, kuid seda kasutatakse ka müslis ja erinevates küpsetistes. Samuti leidub retsepte, kus kaerahelbeid või -kliisid lisatakse supi, pasteedi, pikkpoisi, õlle ja teistegi jookide koostisse. Kuna kaerajahus pole gluteeni, siis see küpsetamisel ei kerki. Sellepärast segatakse kaerajahu küpsetamisel nisujahu või mõne muu kergitava jahuseguga.



Rikkalikult toitaineid

Võrreldes teiste teraviljadega nagu nisu, rukis ja oder, jääb pärast töötlemist

kaeras alles suurem osa kasulikke toitaineid. Nimelt ei eemaldata jahvatamisel koos kestaga tera katvat aleuroonkihti ega idu. Sellepärast on kaeratooted kõrgema toiteväärtusega ja sisaldavad rohkem taimseid valke. Kaerahelvestes sisalduvad kiudained aitavad vältida kõhukinnisust, ennetada haigestumist mõningatesse vähivormidesse, südame-veresoonkonnahaigustesse ja diabeeti.

Kaerahelbepuder sisaldab peale magneesiumi ja tiamiini (B1-vitamiin) ka fosforit, kaaliumi ja rauda. Lastele on kaerahelbed kasulikud, sest sisaldavad

taimset hormooni auksiini, mis soodustab kasvamist.