ILU | Nahka niisutav ja puhastav kaerahelbemask leevendab põletikku ja ekseeme 

Kaerahelvestega näomaske soovitatakse teha just neil, kel on probleeme nahapõletike, akne või ekseemiga. Soojalt peale kantav mask avab poorid ja retseptis kasutatud kookosrasv niisutab nahka. Kuna maskiga on veidi mökerdamist, on lihtsam, kui selle aitab näole kanda mõni abiline. Nii saab mõnusalt pikali heita ja kogu protsessi täielikult nautida. Kuna kaeramask nahaga ei haaku, tuleks näole panna enne marlikiht ja kanda mask selle peale.



Vaja läheb: