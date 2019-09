8 soovitust prillikandjale, kuidas teha kaunis silmameik 

Olenevalt sellest, kas kannad - või kaugnägijate prille, paistavad su silmad läbi prilliklaasi kas väiksemate või suurematena. Ka nullklaasiga prillid on trendikas aksessuaar. Nende klaasid on küll neutraalsed, ent neid kandes vajad samamoodi grammi võrra tugevamat meiki.



Raamiga või raamita

Silmameigi tegemisel oleneb väga palju prilliraamist – milline on selle kuju ja värv. Näiteks kandilisi või kitsaid raame kandes mõjutad silma välimust juba pelgalt raamiga. Kui läbipaistva raami puhul tuleb nägu hästi esile, siis tume raam võib varjata poolt nägu. Konkreetne tugev raam raamib silma ära ja toob selle esile, samas kui läbipaistev raam või sootuks raamita prillid silmi nii tugevalt ei rõhuta. Sel juhul võib ka pisut rohkem värvida, tumeda raamiga jälle vähem. Prille valides jälgi hoolega, et raamid sobiksid näokuju, soengu ja üldise

stiiliga. Seetõttu ei tohiks ka meik prillide üle domineerida, vaid kõik peaks omavahel tasakaalus olema.



Silmakuju, silmavärv ja kulmukaar

Silmameigi puhul on oluline teada oma silmavärvi vastandvärve – nende abil on võimalik silmade loomulikku värvi paremini esile tuua. Kui sul on näiteks sinised silmad, kasuta pruuni ja roosakat lauvärvi (sinine lauvärv sinu silmadele erilist

tonaalsust juurde ei anna). Ideaalis peaks ka kulmukaar prilliraamiga klappima. Pehme ja õrnalt kumer kulmukaar sobib peaaegu iga raamiga. Kui prilliraam on väga kitsas ja hele, võiks kulme kulmuvärviga varjutades pigem rõhutada. Värviliste ja massiivsemate raamidega prillide kandmisel võiks kulmud aga tagasihoidlikuks jätta.



Ettevalmistus on pool meiki

Paljud naised teevad jumestamisel vea sellega, et alustavad silmameigi tegemist lauvärvist, see aga ei taga vastupidavat tulemust. Enne silmameigi

tegemist kanna ka silmalaule õhuke kiht jumestuskreemi ja kinnita see puudriga. Samuti võid meigi püsivuse tarbeks kasutada meigialuskreemi ehk primer’it või silmalau ka lihtsalt üle puuderdada. Nõnda toimides ei vaju meik silma koopajoone sisse, vaid tulemus püsib kaua ilus.