9 kaunist ideed, kuidas sättida kingituseks toodud lilled 

“Pulmad” on praktiline kogumik neile, kel on lähiajal plaanis abielluda. Eelkõige on ajakiri teejuht paaridele, kes tahavad, et nende pulmad oleksid isikupärased, nutikalt korraldatud ning mõistliku eelarvega. Juhendame, kuidas ilma liigse stressi ja hiigelkuludeta saavutada täiesti erilised pulmad, kihlumisest mesinädalateni. Foto: Nipiraamat