Kui halb või hea on jätta viljad puude alt korjamata või neist hoopis muruniidukiga üle sõita? 

Laura Liinat , täna, 05:50

Taime seisukohast ei ole vahet, kas valminud viljad korjab ära aiaomanik või jäävad need loodusele toiduks. Foto: Kaboompics.com / Pexels

Suvi on andnud helde marja- ja viljasaagi, nii et ande on rohkem, kui pere ja sugulased tarbida jõuavad. Ka sügavkülmikute maht on piiratud ja nii võib juhtuda, et muist sõstraid ja õunu-ploome jääb taime külge. Kas need võib sinna jätta, selgitab Gardesti kodu- ja aianduskeskuse dendroloog Ivari Kandima.