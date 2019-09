Tee ise toormahla! Aeglane mahlapress pigistab viljadest välja viimse kui vitamiini! 

Toormahlaentusiast Veljo Värava (43) on kogenud toormahlade head mõju. Õigest toorainest kombineeritud mahlast saab mõnusa energialaengu ja kaovad üleliigsed kilod. «Ostsin Matstone’i mahlapressi aasta tagasi ja siis tegin toormahla kaks kuud iga päev. Selle ajaga kaotasin seitse kilo,» rõõmustab mees. Valitud mahlapressini jõudis Veljo põhjaliku eeltöö tulemusena.



Esimene katsetus

Vahepeale mahtusid katsetused ka Köningi mahlapressiga, mille kasutamine polnud väga mugav. Masina kõik osad nägid välja väga kvaliteetsed ja võimsust oli tervelt 400 W, kuid mahla tegemisel tundus masinal jõudu siiski vähevõitu. «Mootori töö kergendamiseks saab küll kõik viljad peeneks hakkida, kuid sellisel juhul läheb eeltöö liiga pikaks ja tülikaks. Samuti jäid kiulisemad viljad,

nagu lehtkapsas ja ananass, masinasse kinni, mis nõudis pressimise vahepeal seadme puhastamist,» meenutab Veljo.



Põhjalik eeltöö

Nii hakkas mees uurima teisi presse, mida kohalikes kauplustes ja veebipoodides pakuti. Peagi sai selgeks, et meie elektroonikapoodides n-ö aeglasi mahlapresse väga polegi – oli küll kalleid tippklassi masinaid, kuid sellist ta ei soovinud. Kallim masin ei pruugi alati ju parem olla. Veljole oli oluline, et pressifirmal oleks pikk tootmisajalugu, mis tagaks stabiilse kvaliteedi. Seega otsustas ta tellida internetist veidi odavama Kellele Lõuna-Korea päritolu Matstone’i aeglase mahlapressi. Boonusena on Matstone’i masin köögikombainile omaselt mitmefunktsiooniline: sellega saab peale mahlategemise valmistada ka jäätist, püreesid, sojapiima ning jahvatada viljateri ja pähkleid.



Saab hakkama iga tööga

Veljo valis just selle seadme, sest temas tekitas usaldust toote pikk garantiiperiood: 12 aastat mootorile ja viis aastat osadele. Peale garantiiaja oli tema jaoks oluline masina ostnute tagasiside – kõrgelt kiideti pressi kasutusmugavust. Ta järeldas, et press on lihtsalt kokkupandav ja lahtivõetav. Nii ei pea asjatult aega raiskama erinevate osade kokkuklapitamisele. «Kuigi jupid tunduvad robustsed, on neid väga lihtne kokku sobitada, jõudu kasutama ei pea,» on mees rahul. Matstone’i mahlapressil liigub «tigu» horisontaalselt. See tähendab, et masin sobib neile, kes tahavad mahla pressida erinevatest rohelistest lehtedest nagu nisuoras, lehtkapsas vmt. Ta lisab, et mootoril on võimsust vaid 160 W, kuid pressimisjõudu väheks ei jää. Seade saab hakkama

nii tervete porgandite kui ka lehtkapsarootsudega. Samuti oli Veljole võtmekoht otsustamisel lubadus, et pärast pressimist on aparaati ka lihtne puhastada.

«Tõesti! Pressil on vähe osi ja nende puhastamine on mugav ning kerge.»