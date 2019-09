Korraldad pulmi? 45 asja, mida meeles pidada! 

1. Korralda pulm endale ja oma mehele, mitte teistele

2. Kaasa ka peigmees korraldustiimi, see on ju ka tema pulm

3. Vanemad inimesed pane istuma kõlaritest võimalikult kaugele

4. Mine enne pulma ema ja sõbrannadega spasse mõnulema

5. Ole realist kaalulangetuse suhtes, kui hakkad kleiti valima

6. Kui peres on kasuvanemad, siis kaasa ka nemad

7. Tee mõned pildid ka must-valgetena, need on ajatud

8. Jäta aega kõigile külalistele teiega rääkimiseks

9. Valige välja „oma laul“, mis omab erilist tähendust

10. Õhtused peod on ametlikumad kui päevased

11. Las keegi teine teeb sulle meigi, ise võid olla liiga kriitiline

12. Kui registreerimine ja pidu on samas kohas, hoiad aega kokku

13. Saada kutsed välja 6-8 nädalat enne pulmi

14. Tänukirjad saada hiljemalt kolm kuud pärast pulmi

15. Pulmakohti otsi aasta varem

16. Ära kutsu külalisi, keda sa oma pulmas näha ei taha

17. Proovi püsida enda seatud eelarves

18. Vali mitme toitlustaja ja asukoha vahel

19. Räägi fotograafiga läbi, milliseid pilte te soovite

20. Võta aega, et saaksid valida pulmapeo jaoks muusikat

21. Võtke tantsutunde enne pulmi

22. Anna kellelegi ülesandeks kõik renditud asjad pulmapeole tuua ja ära viia

23. Säilita pulmakleit tütrele

24. Kui kõnnid oma tulevase kaasa poole ja möödud külalistest, vaata neile kindlasti silma

25. Ära unusta taimetoitu

26. Ära pane lahutatud vanemaid ühte lauda istuma

27. Ole kindel, et sulle meeldivad nii totilustaja kui ka muusikud

28. Kingituste laua juurde pane väike teibirull

29. Vali ja broneeri muusikud vähemalt kuus kuud ette

30. Kõnet pidades jää viie minuti piiresse

31. Palu heal sõbral õhtu lõpuks kokku koguda külaliste raamat, pildid, kaamerad ja kingikarbi

32. Paku kindlasti ka alkoholivaba mullijooki

33. Telli väike pulmakimp vallalistele neidudele viskamiseks, enda oma jäta mälestuseks

34. Käi toitlustaja juures soolaseid toite ja ka torti proovimas

35. Väljas toimuva peo puhul rendi kindlasti ka varjualune

36. Ära muretse pisiasjade pärast

37. Maksa arved õigeaegselt

38. Kanna veekindlat ripsmetušši

39. Maga enne pulmi korralikult välja

40. Ära unusta pulmapäeval süüa, see võib ärevusega ununeda

41. Räägi kõigi külalistega juttu

42. Küsi, kas pulmapeo saali kaunistamise suhtes on piiranguid

43. Juuste lõikust ära võta ette hiljem kui kuu enne pulmi

44. Meik ja soeng olgu võimalikult sarnane oma igapäevasele väljanägemisele

45. Veendu, et fotograaf teaks, kellest kindlasti tuleb peo ajal pilti teha