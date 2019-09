10 head põhjust, miks teha elus pikemaid plaane 

1. Elu saab kindla suuna. Ilma plaanita sa lihtsalt kulged, samas kui planeerides tead täpselt, kuhu jõuda soovid. Pulmade või juubeli korraldamist ei kujuta keegi ette ilma planeerimiseta, miks mitte anda siis ka oma elule konkreetsed suunised!

3. Unistused saavad teoks. Unistamine on hea, kuid pane oma salasoovid ka kirja ja mõtle konkreetsetele sammudele, kuidas need ellu viia. Varsti näed, et nii mõnigi alguses kättesaamatuna tundunud unistus on märkamatult teoks saamas.

4. Sul on kontroll enda elu üle. Lõpeta teiste süüdistamine selles, et su elu pole sulle meelepärane. Otsusta, mida teha tahad, ja hakka ise tegutsema. Eesmärkide nimel pingutades võid üllatuda, kui paljuks sa võimeline oled. See tõdemus annab sulle enesekindlust ja julgust enamaks.

5. Muutud järjest edukamaks. Kui saavutad eesmärke, koged eduelamust. Edust saadud enesekindlus lisab indu uute eesmärkide püstitamiseks ja täide viimiseks.

On täheldatud, et inimesed, kellel on kindlad eesmärgid, on palju õnnelikumad ja kirglikumad. Foto: Sorin Sirbu/Unsplash

6. Oskad paremini puhata. Kui tegutsed sihipäraselt, hindad igat hetke, mil jõude saad olla. Seega ära unusta oma kalendrit täites sinna puhkusehetki lisada!