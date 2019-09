Cryo21 aitab nii pruudil kui peiul pulmapäevaks tippvorm saavutada 

Cryo21 on loomulik ja tõhus viis, kuidas vabaneda liigsest rasvast ja tselluliidist ilma kirurgilise sekkumiseta. Protseduure on võimalik teostada erinevatel kehapiirkondadel, näiteks kõhul, tuharatel, topeltlõual, käsivartel. Teraapia käigus alandatakse rasvarakkude temperatuur kuni 8 kraadini, mille tulemusena rasvarakud kärbuvad ning väljuvad kehast lümfiringe kaudu. Seda protsessi nimetatakse apoptoosiseks ehk loomulikuks rakusurmaks.

Kuigi protseduuri selgitus võib kõlada veidi keeruliselt, siis tegelikult on see ülimalt ohutu ja lihtne. Protseduur pole valus ega tekita kriimustusi ja sinikaid. Pärast seanssi võib kohe jätkata oma tavapäraste asjatoimetustega.

Kõige mõistlikum on Cryo21-ga alustada kolm-neli kuud enne pulmapäeva, sest siis jõuab läbida terve kuuri. Kui ühe seansiga muutub keha vöökohast mitu sentimeetrit saledamaks, siis kuue seansiga (ehk kuuriga) võib piha ümbermõõt väheneda lausa 10 sentimeetrit! Oluline on meeles pidada ka seda, et iga seansi vahe peaks olema vähemalt kaks nädalat. Kui pruut avastab viimasel hetkel, et soovib keha veidi trimmi saada, võib ühe Cryo21 seansi teha ka nädalake enne pulmapäeva.