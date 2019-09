Vastulöök tumedatele rõivastele! 5 värvi, mis tasuks alles jätta ka sügisgarderoobi 

Kas teadsid, et ligi 80% maailma kohta tajutavast informatsioonist tuleb nägemismeele kaudu? Või seda, et brändid kasutavad värvipsühholoogia põhitõdesid juba aastakümneid, et tarbijate käitumist mõjutada? Kuidas seda siis täpsemalt tehakse? Näiteks kasutab McDonalds punast ja kollast, sest need suurendavad näljatunnet; Victoria's Secret tahab panna naised end seksikalt tundma, seega vaatab nende pesukollektsioonidest vastu palju roosasid ja lillasid toone; ning ettekandjad, kes on riietunud punasesse, saavad rohkem jootraha. Kui värvid suudavad meid sedavõrd palju mõjutada, siis on ehk aeg ka oma meeleolule teadlikult läheneda ja saabuv sügis planeeritult rõõmsatujulisemana vastu võtta.



Värvid kannavad sõnumeid

Lisaks meeleolule omistatakse värvidele ka erinevaid sõnumeid, mida nad kandja kohta edastavad. Vaata üle, millised omadused erinevate värvidega kaasas käivad ja lülita enda sügisesse garderoobi lisaks turvalistele tumedatele toonidele ka särtsu mõne silmapaistvama värvilise eseme näol.



SININE

Sinine kannab endas enesekindluse ja usaldusväärsuse sõnumit, mistõttu soovitatakse seda kanda ärialastel kohtumistel või näiteks tööintervjuudel (kas oled märganud, et paljud ametivormid on just sinised?). Lisaks omistatakse tumedamale sinisele rahustavat efekti, samal ajal kui helesinine aitab kaasa loomingulisusele ja lõbusale meeleolule.