Epp Petrone peab Setomaal metsikut aeda: ma ei tahagi, et see oleks liiga korralik 

Looduspõhine aiapidamine

Metsikust aiast pajatab Rea Sepping MTÜ-st Eikellegimaa, mis on looduslähedast eluviisi viljelev avatud talu Võrumaal.

1. Mis on metsik aed ja miks võiks seda rajada?

Metsik aed sobib neile, kes ei soovi jäljendada oma imeusinat vanaema, kellel kõik joonlaua järgi paigas on või luua musta mullaga vooderdatud peenraid. Metsik aed on neile, kes tunnevad rõõmu ka nn umbrohtudest, mis tegelikult võivad meile väga kasulikud olla ning neile, kes näevad ka looduslikus aiakoosluses ilu.

Tihtipeale arvatakse, et need meetodid, mida on alati kasutatud, on need kõige õigemad. Mina arvan, et inimene õpib kogu elu ning looduse tundmaõppimine annab meile suure pagasi teadmisi, kuidas temaga koostööd teha, mitte ta vastu võidelda.

Põhjused, miks looduspärane aiapidamine on jätkusuutlikum, on bioloogilise mitmekesisuse efektiivsem tõstmine ning inimese parem suhestumine loodusega selle tundmaõppimisel.

2. Kuidas metsiku aia loomine käib? On see keeruline?

Aia loomine võib olla just nii keeruline nagu looja seda ise näeb. Põhiline iva metsiku aia loomises on katsetamine – selles pole kindlaid reegleid, millest juhinduda, pigem tuleks lasta loodusel ka ise luua ning siis vaadata, kuidas saame meie abiks olla kas siis ilu- või toidutaimedest saagi saamisel.

Tegelikult aitab looduse metsikus kaasa siis, kui looja oskab seda jälgida ja hinnata. Näiteks on võimalik avastada, et muidu toidutaimi okupeerivad lehetäid on maiustamiseks võtnud ette hoopis "umbrohuna" kasvava maltsa, mis juba iseenesestki on tore lisand salatitesse.

Lisaks katavad mittesoovitud taimed pinnase nii, et meile vajalikud taimed ei kuiva põuaga ära, vaid hoiavad niiskust ja kaitsevad liigse tuule eest. Äkki on need hoopiski söödavad või toetavad mullaelustikku? Muidugi ei saa lasta mittesoovitud taimedel liigselt vohama minna, kuid silma ja tunde järgi kärpimine aeg-ajalt soodustab sobivate koosluste teket. Ka taimede segaviljelus aitab metsikusele ja mitmekesisusele kaasa.