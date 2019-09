Asjatundja annab nõu: mida pulmapäeval kanda, et figuur oleks kaunis 

Naiselik.ee esindaja Maria Arnover kinnitab, et body’d ja korsetid lisavad naisele rohkelt enesekindlust ning just enesekindel pruut on kõige kaunim. Ta toob välja nii pruutide kui pulmakülaliste hulgas kõige populaarsemad tooted.

Enne pulmi: Waist Trainerid

Waist Trainer tuleb appi juba enne pulmi. Maria soovitab seda kanda umbes kolm kuud enne tähtsat päeva keskmiselt viis korda nädalas 8-10 tundi päevas. Asjatundja lisab, et Waist Traineri plussiks on ka see, et ta meenutab oma olemasoluga pidevalt eesmärke.

Waist Trainer näeb küll välja nagu traditsiooniline korsett, kuid pole seda teps mitte – ta on spetsiaalselt loodud selleks, et tõsta naiste enesehinnangut ning tuua välja võluv talje. Waist Trainerid on valmistatud kvaliteetsest materjalist, mille sees on metallist tugispiraalid. Kõnealuse korseti kasutamine aitab kiirendada ainevahetust ning vähendada vööümbermõõtu.

Õlapaeltega Waist Trainer korsett on mõeldud aga naistele, kes soovivad endale püstitatud eesmärke kiiresti täide viia. See korsett on tugevast ja tihkest materjalist. Õlapaeltega Waist Trainer korsett toetab selga, hoiab rühi kauni, vormib taljet ega lase ligi näljatunnet.

Foto: Naiselik.ee