Rita Rätsepp soovitab: 7 tähtsat asja, mida iga lapsevanem teadma peaks 

Kindlasti peab piiride seadmisel ka lapse selgitusi kuulama ja mitte äärmustesse laskuma. Oluline on leida kuldne kesktee, sõlmida lapsega kokkulepe toetavalt ja austusega, sest pelgalt käskudel, keeldudel ja karistusel põhinev kasvatusviis ohustab tõsiselt lapse ja vanema vahelist lähedussuhet ning lapse arengut.

4. Õpeta oma last olukorda hindama

Lapsed ei mõtle reeglina oma käitumise tagajärjele, vaid võitlevad neile ebasobivate reeglite vastu. Lapse arengu seisukohast on ka selline käitumine tegelikult teatud juhtudel oluline, kuid vanema roll on õpetada lapsele, kuidas tema positiivsed või negatiivsed otsused edasisi olukordi mõjutavad.

Võtame elulise näite, kus laps teatab, et ta ei õpi koolitööks või keeldub tulemast õuest tuppa. Ära vihasta, vaid küsi lapselt, mis võib tema arvates juhtuda siis, kui ta tööks ei õpi või kokkulepetest kinni ei pea. Selline arutelu viib soovitud olukorrani, kus laps õpib ise sarnastes situatsioonides tegu-tagajärg seoseid nägema ning nende üle arutlema.

Ükski laps ei taha „halb laps” olla. Mida halvemini laps käitub, seda suuremas hädas ta on – see ongi lapse viis vanemalt abi paluda. Foto: Annie Spratt/Unsplash

5. Näita, et oled ise oma käitumisega eeskujuks

Kui näed, et laps reageerib teatud olukorras ebasobivalt, võta hetk ja mõtle, kuidas sa ise antud situatsioonis käitud. Näiteks käib täiskasvanutel üritustega sageli kaasas alkoholitarbimine ja suitsetamine, mis annab lastele signaali, et see on igati aktsepteeritav ajaviitmisvorm. Tuleb meeles pidada, et nii sinu enda kui ka last ümbritsevate inimeste suhtumine ja käitumine mõjutavad last kõige enam.

Lapsed kipuvad õppima meie tegudest ja eeskujust. Kui lapsevanema teod ja sõnad ei ole kooskõlas, on lapsel segadus, ta ei tunne end valikutes turvaliselt ning ei tea kuidas tegelikult on õige käituda. Vanemal on oluline roll lapsele piiride selgitamisel. Ema-isa ülesandeks on rääkida täiskasvanute ja laste valikute erisusest alkoholi ja tubaka tarbimisel, eelistades tarbida alkoholi üritustel, kus lapsi ei ole.

6. Pea meeles, et tagajärjed on osa elust

Paljud lapsevanemad püüavad igal võimalikul moel lapsi ebamugavatest olukordadest säästa või teevad nende eest kõik ette-taha ära. Näiteks oma toa koristamine või matemaatikaülesannete lahendamine on ju ikkagi lapse mitte ema-isa kohustused. Ära tee lapse eest tema tööd ära ega mõtle välja vabandusi. Loomulikult peab jälgima, et olukordadest õppimine oleks lapse jaoks ohutu. Vanemana saad sa last julgustada, toetada, aidata ja motiveerida, õpetades, et ta peab edaspidises elus oma kohustustega ise hakkama saama.