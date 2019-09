Kutsu haldjad oma ellu: loo haldjaaed ja leia hingeline tasakaal 

Haldjaaia eesmärk on rahu sinu südames ja nokitsedes hingelise tasakaalu leidmine. Lisaks on palju väärt jõudu andev usk ja rõõm teadmisest, et head haldjad leiavad nii tee sinu juurde. Kuna haldjad on tillukesed, on ka haldjaaiad miniatuursed. Seal kasvavad minimännid või -kased, sukulendid ja muud väikesekasvulised taimed. Ka maja ja muu vajalik, mida kodu otsivale haldjale pakkuda soovid, peaks olema sobivalt pisike.