Kuidas käituda, kui telefon saab märjaks? 

See, kuidas täpselt käituda sõltub telefonist, vedelikust, millega seade kokku puutus ja sellest, kui pikalt see kontakt kestis. Olgu öeldud, et mere- või klooriveega kokkupuude on telefoni jaoks kõige hullem, sest tegu on agressiivse keskkonnaga, mis kahjustab isegi veekindlaid telefone. Kui veekindlal telefonil oli kokkupuude mere- või klooriveega, siis tuleks seade kindlasti esimesel võimalusel kraaniveega üle loputada.

Kuidas käituda, kui telefon ei ole veekindel, aga veega kokku puutub:

1. Mõistagi on kõige targem kokkupuudet veega minimeerida nii palju kui võimalik.

2. Kui telefon on aga veega kokku puutunud, siis lülita see koheselt välja, muidu võib seadmes lühis tekkida ja selle parandamine läheb veelgi kallimaks.

3. Võimalusel võta telefon lahti, eemalda aku, SIM-kaart ja teised osad. Kõige lihtsam viis kontrollida, kas sinu telefoni saab lahti võtta või ei, on sisestada YouTube-i mudeli nimi ja sõna disassembly (eesti keeles: lahtivõtmine) – sealt saad esialgse juhendi, kuidas oma telefon osadeks võtta. Üldiselt on nii, et kui telefoni tagakaas tuleb lahti ja on näha kruvisid, siis arvatavasti saab ka seadet avada.

4. Asu telefoni kuivatama fööni või suruõhuga.

5. Esimesel võimalusel vii telefon parandusse, kus meistrid teavad, mida edasi teha.