Telefon kukkus vette? Häid soovitusi, kuidas veekahjustuse korral reageerida! 

See, kuidas täpselt käituda, sõltub telefonist, vedelikust, millega seade kokku puutus, ja sellest, kui pikalt see kontakt kestis. Olgu öeldud, et mere- või klooriveega kokkupuude on telefoni jaoks kõige hullem, sest tegu on agressiivse keskkonnaga, mis kahjustab isegi veekindlaid telefone. Kui veekindlal telefonil oli kokkupuude mere- või klooriveega, siis tuleks seade kindlasti esimesel võimalusel kraaniveega üle loputada. Mitteveekindla telefoni puhul on korrosioon mere- või klooriveega kokkupuutel viis korda kiirem kui tavavette sattudes.