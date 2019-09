PULMAD: 10 ideed unustamatuks tüdrukuteõhtuks 

Kui eelarve lubab, koguge kamp kokku ja valige sihtkohaks mõni kihvt paik Euroopas, kus üks korralik tüdrukuteõhtu maha pidada. Foto: Alex Chaplinsky/Unsplash

8. Benji- või langevarjuhüpe. Hoiatus, see on vaid (hull)julgetele! Mõistagi pole see kõigi jaoks, kuid kui teie seltskond naudib närvikõdi ja uute asjade proovimist, siis miks mitte! Te ei unustaks seda pidu kunagi! NB! Kindlasti arutage asja omavahel enne, kui kedagi lennukiga taevasse saadate.

9. Paintball. Jälle midagi seiklushimulistele! Aga pea meeles, et sinikad on selles mängus üsna tavalised, seega ei tasuks seda vahetult enne pulmapidu proovida. Asja saate vürtsitada, kui kannate mängimise ajal naljakaid kostüüme.

Oh, kui ägedaid festivale meil ja kaugemal toimub! Veetke tüdrukuteõhtu lemmiksõprade ja muusikaga! Foto: Michael Benz/Unsplash

10. Kunsti- või käsitööõhtu. Kui pruudi näol on tegu loova ja oma kätega meisterdamist armastava naisega, siis on see midagi just teile! Broneeri juhendatud maalimisõhtu, õmblemise töötuba või keraamikatund. Võimalusel võid õpetaja hoopis koju külla kutsuda!