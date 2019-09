Lugeja tahab teada: kas oma aia seentest võiks kastet teha? 

Linnadest, linnaparkidest, rohealadelt ega teede äärest ei tohi seeni söögiks korjata. Seene viljakeha on vaid väike osa seenest. Suurem osa temast on maas asuv seeneniidistik, mis võib laiuda sadade ruutmeetrite suurusel alal.

Linnadest, linnaparkidest, rohealadelt ega teede äärest ei tohi seeni söögiks korjata. Foto: Andrew Ridley/Unsplash

Müüt või tõde?

Seeni võib lõigata, ettevaatlikult murda, keerata või tõmmata, kuid kõige olulisem on mitte kahjustada pinnast, milles elab seeneniidistik. Kui korjad toiduks seeni, mida hästi tunned, kasuta siiski nuga – nii on seente puhastamine kergem, sest viid koju vähem sammalt ja mulda ning lõikepinnalt on näha võimalikud seeneussid.