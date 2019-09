Kodu HOIDISTAMINE | Mida teha seenesaagiga ja kuidas valmistada isemoodi kommimoosi? Jana Olesk , täna, 06:56 Jaga: M

GALERII

Praegu on parim aeg talvevarude kogumiseks. Foto: Barbara Montavon/Unsplash

Olen alati teadnud, et minu lemmikaastaaeg on sügis, see küps ja rikkalik seenelõhnaline aeg. Just siis tekib tahtmine veel rohkem purki panna, katsetada uute maitsetega ja proovida põnevaid leitud retsepte.