Traditsiooniline abielusõrmus ei ole teile? Siin on 5 alternatiivset ideed! 

Ajaloost on teada, et erinevate kultuuride pulmapidustustel on olnud osa küll kroonidel, vöödel kui kindlate värvide kandmisel. Kui otsid aga midagi igapäevasemat, mis annaks mõista su abielustaatusesse jõudmisest, siis siin on viis alternatiivi.

Tätoveeringud

Kui on soov kanda abielusõrmust, kuid see pole võimalik seoses tööiseloomuga või tekitab teatud metall sul või su tulevasel allergiat, on võimalik lasta ring sõrmele tätoveerida. Joonena rõngastatud sõrm annab märku klassikalisel kujul su abielustaatusest, kuid sellega ei kaasne kandmise ebamugavust või teisi põhjuseid, miks oled välistanud traditsioonilise sõrmuse.

Sõrmusekujulise tätoveeringu asemel lasevad osad paarid aga kaunistada muid kehapiirkondi jäädava pildiga. Selleks võib olla näiteks partneri nimi, pulmakuupäev, selle koha koordinaadid, kus teie lugu alguse sai või mõni muu märk, mis sümboliseerib teie armastust.

Kaelakee

Kaelaehted on ideaalne variant neile, kes ei soovi katta keha igavese värvikihiga. Ükskõik, kas hoidud tätoveeringutest religioossetel või isiklikel põhjustel, keesid on võimalik kanda mitmel eri viisil nii naistel kui meestel. Keti otsa saab riputada sõrmuse, mida teevad sageli need, kel tööl oht, et sõrmus kuhugi takerdub, partneri nime või mõne amuleti. Valikuid, kuidas isikupäraselt sellele detaile lisada, kasvõi pulma-aastate möödudes, on lõputult.

Käevõru

Oma olemuselt on rõngas käel sarnane sõrmusele, kuid laseb sul vabamalt tegutseda ja seda annab paremini sobitada ka isikliku stiiliga. Vali materjaliks midagi sellist, mis sulle kõige rohkem meeltmööda, erinevatest metallidest nahani välja. Sarnaselt kaelakeele saab seda kaunistada tähtpäevade möödudes – nii on hea näha käel koos läbitud aastaid sümboliseerivad tähiseid ja kanda mälestustekollektsiooni igapäevaselt endaga ühes.