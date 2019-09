Väldi neid 10 viga, mida paarid pulmi planeerides teevad 

Isikupära puudumine

Suurim viga pulmade puhul on see, kui pruutpaari olemus selle seas ei eristu. Mitte igaüks ei pea korraldama teemapulma, kuid väike taustauuring ja loovuse valla laskmine aitab lisada veidikenegi unikaalsust standardsesse klanitud pulmaolustikku. On tavapärane, et paaril pole ehk kätt kaunistuste tegemiseks, menüü koostamiseks või muusika mängimiseks ja minnakse kaasa sellega, mis pakkumisel. Kuid muus osas pea meeles, et see on teie elu olulisim päev, mistõttu võiks see peegeldada teie elu ja olemust!

Raha raiskamine

Pulmatööstus on täpselt see, mis ta on – tööstus. Kuigi võid olla lummatud rohketest headest nõuannetest, on nende taga keegi, kes selle pealt kasu teenib. Ole hoolikas, et sa ei kulutaks raha sellele, mida sul tegelikult vaja pole – vahest räägib kaupmees su ära kallima kleidi ostmises või endalegi taipamata oled rentinud pulmaauto, kuigi tseremoonia ja pulmapidu toimuvad samas kohas. Tee kindlaks oma pulmade eelarve ning see, mis on sinu jaoks oluline ja mis mitte.

Suurim viga pulmade puhul on see, kui pruutpaari olemus selle seas ei eristu. Foto: Alvin Mahmudov/Unsplash

Paaripanija ja pulmaisa mittetundmine

Pulmas on lisaks pruutpaarile veel kaks peaaegu sama tähtsat inimest, kelle iseloomust sõltub paljugi: paaripanija ja pulmaisa. Vaata tõele näkku – kui nad on igavad ja kuivad oma sõnavõttudes, siis on seda ka su pulmad. Ja ka vastupidi, kui nad on liiga imalad ja ennast täis, võid avastada end vastumeelselt tantsimas tibutantsu. Tee kindlaks, et teie iseloomud klapiksid ning nad kuulavad ja austavad teie arvamust.

Mõtlemine, et minu pulmas küll ei saja

Enamus paare unustab teha varuplaane juhuks, kui asjad peaksid valesti minema. Kui su pulmad on väljas, valmistu ootamatusteks ja mõtle plaan B-le – näiteks, kuhu kolida ümber, kui peaks hakkama sadama. Vii ka paar usaldusväärset pulmakülalist selle teadmisega kurssi, sest nii saavad ümberkorraldused olema sujuvamad. Samamoodi võta pulma kaasa plaastreid, kui uued kingad peaksid hõõruma hakkama ning niit ja nõel, kui kleiti ootamatult tarvis kohendada.

Pulmakorraldamist võiksid ja peaksid eest vedama mõlemad osapooled, mitte ei tohiks see olla juba eos pruudi kaela veeretatud ülesanne. Foto: Priscilla Du Preez/Unsplash