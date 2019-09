Kodu Asjalik nimekiri, mille abil lastetuba kiirelt läikima lüüa! Laura Liinat , täna, 12:41 Jaga: M

GALERII

Paki kokku riided ja jalanõud, millest laps on juba välja kasvanud. Foto: Stephen Andrews/Unsplash

Sel kuul on fookuses lastetuba, mis on suve jooksul kindlasti omajagu üle elanud. Nii et ongi paras aeg kõik kapid-sahtlid ja voodialused üle vaadata ning kraamitud lastetoaga sügisele vastu minna!