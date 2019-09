Vitamiinirohke kõrvits: mõjub kaalualandavalt ja aitab tuju tõsta 

Maailmas üks armastatumaid kõrvitsasorte on magusa maitse ja pika säilivusajaga Jaapanist pärit väikesemõõduline Hokkaido kõrvits (Cucurbita maxima). Hokkaido kõrval on suurepäraste maitseomaduste pärast hinnas ka muskaatkõrvits, millel, nagu nimigi ütleb, on meeldiv muskaati meenutav aroom. Muskaatkõrvitsa viljad on väga soojalembesed ja vajavad pikemat kasvuaega kui teised sordid.